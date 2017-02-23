Боттас: если бы я не мог сравниться с Хэмилтоном, лучше остался бы дома

Новый пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сказал, что не считает себя медленнее своего напарника Льюиса Хэмилтона.
«Посмотрим на трассе, секундомер не будет врать. Так что скоро мы увидим, как обстоят дела. Думаю, если бы я не мог сравниться с Льюисом или не был бы быстрее его, я лучше остался бы дома. Я верю в свои умения, и я уверен, что это возможно, но нужно идти шаг за шагом день за днём. Будем идти от гонки к гонке.
Мы уже поговорили с Льюисом, он готов к сезону так же, как и я. И так же взволнован новой машиной», — приводит слова Боттаса Crash.