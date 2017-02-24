Хэмилтон: более стойкие шины — это очень здорово для пилотов Ф-1

Пилот «Мерседеса»отметил, что более стойкие шины от «Пирелли» в следующем сезоне будут значительным подспорьем для гонщиков.«Ещё на тестах «Пирелли» я понял, что новые шины — более стойкие. Это очень здорово для нас. Будет больше скоростных отрезков на трассах. Такого раньше не было. В частности, я вспоминаю гонку прошлого года в Монце, когда я откатился на пятое место. Когда я обходил соперников, то старался не использовать шины на полную, но когда добрался до второго места, от шин почти ничего не осталось. Если бы я продолжал в таком же духе, то обошёл бы Росберга через пару кругов, но этого не произошло, потому что потратил все шины. Так что я думаю, это здорово — предоставить нам шины, на которых можно выжать из машины чуть больше», — приводит слова Хэмилтона F1 Fanatic.