Дзанарди не уверен, что «Феррари» будет готова побеждать в сезоне-2017

Известный итальянский гонщикне уверен, что «Феррари» будет готова бороться за победы в сезоне-2017.«У меня нет сомнений в том, что парни в Маранелло очень заинтересованы в том, чтобы искупить свою вину после сезона, который стал разочаровывающим для больших ожиданий «Скудерии». Проблема в том, что храбрость в Формуле-1 часто является синонимом посредственности. Для того чтобы побеждать, необходимо быть исключительными в сравнении с вашими конкурентами, во всех отношениях.С точки зрения организации, лидерами на данный момент являются «Мерседес» и «Ред Булл», в то время как в структуре «Феррари» происходили революции. Талантливых специалистов у них в изобилии, однако без наличия времени, проведённого в совместной работе, этого может быть недостаточно для «Феррари», — цитирует Джанарди Corriere Dello Sport.