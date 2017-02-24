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175 лет назад 2016
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Дзанарди не уверен, что «Феррари» будет готова побеждать в сезоне-2017

24 февраля 2017, пятница. 10:39. Авто
Известный итальянский гонщик Алекс Дзанарди не уверен, что «Феррари» будет готова бороться за победы в сезоне-2017.

«У меня нет сомнений в том, что парни в Маранелло очень заинтересованы в том, чтобы искупить свою вину после сезона, который стал разочаровывающим для больших ожиданий «Скудерии». Проблема в том, что храбрость в Формуле-1 часто является синонимом посредственности. Для того чтобы побеждать, необходимо быть исключительными в сравнении с вашими конкурентами, во всех отношениях.

С точки зрения организации, лидерами на данный момент являются «Мерседес» и «Ред Булл», в то время как в структуре «Феррари» происходили революции. Талантливых специалистов у них в изобилии, однако без наличия времени, проведённого в совместной работе, этого может быть недостаточно для «Феррари», — цитирует Джанарди Corriere Dello Sport.
Источник: Corriere dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари
Новости. Авто
24 февраля 2017, пятница
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