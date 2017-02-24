Команда «Торо Россо» перенесла начало презентации нового болида

Команда «Торо Россо» объявила о переносе презентации своего нового болида. Дата презентации останется той же, изменится лишь время.«Из-за обстоятельств, которые находятся вне нашего контроля, презентация нашего нового автомобиля STR12 начнётся на 90 минут позже, чем было запланировано.Теперь презентация стартует 26 февраля в Барселоне в 18:00 по местному времени (20:00 МСК). Место презентации остаётся прежним — пит-лейн за пределами наших боксов. Остальная часть программы стартует в соответствии с переносом времени презентации.Надеемся, что изменения не доставят вам слишком много неудобств», — сообщается в официальном пресс-релизе команды.