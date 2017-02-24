З. Браун: раскраска MCL32 — это ответ на желание болельщиков

Исполнительный директор «Макларена»поделился впечатлениями после презентации нового болида команды MCL32.«Наша новая машина — это произведение искусства. Жду, когда Алонсо и Вандорн смогут опробовать её на трассе. Раскраску выбирал не только я. Над ней работала целая группа специалистов. Мы проанализировали разные варианты, а итоговые цвета стали ответом на желание болельщиков, которые хотели видеть оранжевый цвет в раскраске. Со сменой дизайна начинается новая эпоха. В команде чувствуется оживление — новая расцветка, новое название шасси. Думаю, нас ждут интересные времена», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.