Вандорн: попытаюсь навязать борьбу Алонсо

Пилот «Макларена»рассказал, что попытается обойти своего напарникав новом сезоне Формулы-1.«Конечно, я попробую навязать борьбу Алонсо, но главная задача команды — вернуться в лидеры. Да, у Алонсо больше опыта, но у меня он тоже есть. У нас совершенно новые болиды, поэтому я не думаю, что попал в невыгодную ситуацию. Я хочу сотрудничать с командой в процессе работы над болидом. Чемпионство Алонсо? Он остаётся реалистом и знает, какие у нас шансы. Но у меня больше времени, чем у Фернандо, поскольку моя карьера только начинается», — приводит слова Вандорна Speedweek.