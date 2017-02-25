Райкконен проехал круг во Фьорано на новом болиде «Феррари»

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав!
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
00:28
З. Браун: бюджет «Макларена» увеличился
23:21
Феттель начнёт тестовую программу «Феррари» в Барселоне
20:43
«Мерседес», «Феррари» и «Макларен» представили болиды Формулы-1. Фоторепортаж
19:24
«Заубер» подтвердил участие Джовинацци на тестах в Барселоне
16:22
Алонсо рассказал, что отклонил предложение «Мерседеса» заменить Росберга
11:54
«Феррари» провела презентацию своего болида на сезон-2017
14:08
«Макларен» представил свой болид на сезон-2017
16:22
Алонсо рассказал, что отклонил предложение «Мерседеса» заменить Росберга
16:54
Команда «Торо Россо» перенесла начало презентации нового болида
15:35
Райкконен опробовал «Феррари» SF70H на трассе во Фьорано
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Райкконен проехал круг во Фьорано на новом болиде «Феррари»
25 февраля 2017, суббота. 00:41.
Авто
Пилот «Феррари»
Кими Райкконен
первым опробовал в деле новый болид команды SF70H.
Финский гонщик проехался по трассе за рулём новой машины в рамках съёмочного дня.
Видео доступно на официальном аккаунте «Феррари» в YouTube.
24 февраля «Феррари» провела официальную
презентацию своей новой машины
.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Феррари
Кими Райкконен
Комментарии:
Правила
Новости. Авто
25 февраля 2017, суббота
00:41
Райкконен проехал круг во Фьорано на новом болиде «Феррари»
00:28
З. Браун: бюджет «Макларена» увеличился
24 февраля 2017, пятница
23:21
Феттель начнёт тестовую программу «Феррари» в Барселоне
23:20
Серия Mitjet приняла участие в церемонии открытия III Всемирных военных игр
22:22
Алонсо примет решение о будущем после летнего перерыва
22:14
Райкконен: ощущения от нового болида похожи на прошлогодний
21:22
Вандорн: попытаюсь навязать борьбу Алонсо
20:43
«Мерседес», «Феррари» и «Макларен» представили болиды Формулы-1. Фоторепортаж
20:30
«Хонда»: наш мотор на уровне с «Мерседесом» 2016 года
19:24
«Заубер» подтвердил участие Джовинацци на тестах в Барселоне
19:24
«Ред Булл» объявил график работы гонщиков на тестах в Барселоне
18:47
Арривабене: сможем оценить расстановку сил только в Мельбурне
18:22
З. Браун: раскраска MCL32 — это ответ на желание болельщиков
17:32
Булье: у всех в «Макларене» чувство, что настал некий поворотный момент
16:54
Команда «Торо Россо» перенесла начало презентации нового болида
16:22
Алонсо рассказал, что отклонил предложение «Мерседеса» заменить Росберга
16:09
Алонсо: «Макларен» здесь, поскольку верит, что сможет побеждать
15:35
Райкконен опробовал «Феррари» SF70H на трассе во Фьорано
14:35
Вандорн: согласно тестам на симуляторе, болидами будет намного тяжелее управлять
14:27
Коуэлл: мотор «Мерседеса» всё ближе и ближе к отметке в 1000 л.с.
14:25
Алонсо: надеюсь, машина стала не только сексуальнее, но и быстрее
14:08
«Макларен» представил свой болид на сезон-2017
13:51
Боттас: для меня нет проблем в обмене данными телеметрии с напарником
13:04
В «Ред Булл» обещают, что новый болид будет сексуальным
12:55
Сайнс-старший отверг возможность перехода сына в «Рено»
11:54
«Феррари» провела презентацию своего болида на сезон-2017
11:39
Прост: Боттас может победить Хэмилтона
10:39
Дзанарди не уверен, что «Феррари» будет готова побеждать в сезоне-2017
10:12
Вольф: кадровые перестановки ключевых фигур дают новые воможности
01:50
Хэмилтон: более стойкие шины — это очень здорово для пилотов Ф-1
00:38
Стало известно расписание работы пилотов «Мерседеса» на тестах в Барселоне
00:00
«Мерседес» рассказал, что именно поменял в моторе на 2017 год
00:00
Марко не согласен с Йосом Ферстаппеном, что Макс не готов к борьбе за титул
23 февраля 2017, четверг
23:48
«Мерседес» протестирует W08 с «акульим плавником»
23:29
Боттас: если бы я не мог сравниться с Хэмилтоном, лучше остался бы дома
21:09
Эрикссон: цель «Заубера» — регулярно сражаться за очки
20:38
Вольф: правила взаимодействия между пилотами сохранятся
20:26
Хэмилтон: после каждой фотографии в соцсетях я получаю предупреждение от ФИА
19:15
Эрикссон показал новый дизайн шлема
19:09
В «Мерседесе» уверены в легальности подвески
18:15
Мотор «Рено» сломался во время съёмочного дня «Торо Россо»
17:56
Вольф: «Мерседес» никогда не был настолько мотивирован, как сейчас
16:10
Боттас: не сомневаюсь, что «Мерседес» выбрал верное направление в дизайне W08
16:03
Хэмилтон: даже на прохладной трассе чувствуется серьёзная прижимная сила W08
15:47
«Мерседес» провёл официальную презентацию нового болида для журналистов
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к отходу Берни Экклстоуна от управления Формулой-1?
Положительно - новые управленцы вдохнут жизнь в Ф-1
Отрицательно - без Берни совершат немало ошибок
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+