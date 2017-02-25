Риккардо набрал 1 млн подписчиков в «Твиттере»

Пилот «Ред Булл»достиг отметки в 1 млн подписчиков в «Твиттере».«Хочу поблагодарить всех за поддержку», — прокомментировал это австралиец.Риккардо — пятый по популярности пилот Формулы-1 в «Твиттере». Его опережают Льюис Хэмилтон (4,15 млн), Фернандо Алонсо (2,45 млн), Серхио Перес (1,62 млн) и Фелипе Масса (1,03 млн). Из нынешних пилотов Ф-1 в «Твиттере» представлены 18 человек — все, кроме гонщиков «Феррари» Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Россиянин Даниил Квят по числу подписчиков идёт на 13-м месте.