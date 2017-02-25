Алонсо: я и в 80 лет буду гонять

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что никогда не планирует полностью отказываться от гонок.
«Лично я остановиться не могу, это как наркотик. Я и в 80 лет буду гонять на карте на своей трассе и выжимать детишек с трассы», — приводит слова Алонсо CNN.
35-летний Алонсо становился чемпионом Формулы-1 в 2005 и 2006 году и неоднократно заявлял о намерении выиграть третий титул до завершения карьеры в «Королевских гонках».
Ранее испанец заявил, что ещё не принял решение о продолжении карьеры после 2017 года.