З. Браун: богатые владельцы не позволят бюджету встать на пути «Макларена»

Глава «Макларена»заявил, что на 2017 год его команда получила большой бюджет, несмотря на отсутствие спонсоров.«У нас очень богатые владельцы, которые хотят побеждать. Они не позволят бюджету встать на пути у нашего прогресса. Наши партнёры вносят здравые вклады. Очевидно, что «Хонда» делает фантастический вклад… И у нас много источников дохода в McLaren Technology Group. Так что в плане бюджета у нас всё хорошо.В 2017-м чудес не ожидалось. Все компании принимают большие решения самое позднее к декабрю. Титульный спонсор у нас должен быть к 2018 году. Я уже чувствую давление и считаю дни», — передаёт слова Брауна Reuters.