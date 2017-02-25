Феттель: новая «Феррари» — шаг вперёд

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель остался доволен первыми кругами за рулём нового болида «Феррари» SF70-H. Феттель и Кими Райкконен опробовали машину по ходу рекламного дня «Скудерии» на трассе во Фьорано.
«Это шаг вперёд, его можно увидеть и почувствовать. Машину весело пилотировать, она выглядит большой и сильной. Первое впечатление правильное. Это хороший старт», — приводит слова Феттеля Sky Sports.
«Это было первое катание, и основная работа начнётся в Барселоне, но пока всё хорошо», — добавил Райкконен.