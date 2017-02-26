Окон: я сидел на белковой диете для набора массы

Пилот «Форс Индия»рассказал, что много ел во время отпуска, чтобы набрать мышечную массу.«Я сидел на белковой диете для набора мышечной массы. Было не просто, я фактически заставлял себя есть. Также я занимался кардиотренировками по девять часов в неделю, десять часов я проводил в тренажёрном зале. Теперь можно больше времени проводить в спортзале и есть, когда хочется. Я рад изменениям. Теперь все будут чувствовать себя намного лучше», — приводит слова французского пилота Autosport.