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Окон: я сидел на белковой диете для набора массы

26 февраля 2017, воскресенье. 14:16. Авто
Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон рассказал, что много ел во время отпуска, чтобы набрать мышечную массу.

«Я сидел на белковой диете для набора мышечной массы. Было не просто, я фактически заставлял себя есть. Также я занимался кардиотренировками по девять часов в неделю, десять часов я проводил в тренажёрном зале. Теперь можно больше времени проводить в спортзале и есть, когда хочется. Я рад изменениям. Теперь все будут чувствовать себя намного лучше», — приводит слова французского пилота Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Эстебан Окон
Новости. Авто
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