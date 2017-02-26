Компания Petronas создала новое топливо для «Мерседеса»

Компания Petronas создала новое топливо Primax и смазочные материалы Syntium, которые команда «Мерседес» будет тестировать в Барселоне. По словам автоспортивного менеджера компании, новая продукция была произведена по запросам инженеров «Мерседеса».«Мотор 2017 года будет выходить на новый уровень производительности, расширяя границы продолжительности преобразования энергии. Мы изменили состав нашей продукции под запросы инженеров «Мерседеса». Рост производительности должен быть существенным. Мы довольны работой, которую сделали», — приводит слова Долфи Motorsport.