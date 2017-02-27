Ки: схожесть болидов «Торо Россо» и «Мерседеса» — просто совпадение

Технический директор «Торо Россо»заявил, что схожесть нового болида его команды с «Мерседесом» — случайность.«С одной стороны, мы довольны, что кто-то ещё сделал подобное, но с другой — мы разочарованы тем, что не единственные подумали о таком варианте. У команд много разных концепций, разнообразие очевидно.Я посмотрел на „Мерседес“ и подумал: „У них наша передняя подвеска“. А большинство скажет, что это у нас подвеска „Мерседеса“. Нос похож, передняя часть сайдподов похожа, даже корпус у сайдподов похож. Это просто совпадение», — приводит слова Ки Autosport.