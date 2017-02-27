У нового болида «Макларена» своя версия активной подвески

У недавно представленного нового болида «Макларена» специалисты разглядели «активную подвеску», подобную тем, что используют команды «Мерседес» и «Ред Булл».Ранее технические решения «Мерседеса» и «Ред Булл», где используются некоторые «хитрые» гидравлические элементы, вызвали много вопросов у конкурентов, пригрозивших подачей протеста на Гран-при Австралии. «Макларен» в этом споре оставался в стороне.Тем не менее инженерный директор “Макларена” Мэтт Моррис уверен в легальности подвески, разработанной командой. «У нас есть система, которая, по нашему мнению, является легальной. Если кто-то хочет подать протест, то нужно будет менять правила. Самое полезное — это обсудить спорные моменты, а потом уточнить правила на 2018 год», — цитирует Морриса Auto Motor und Sport.