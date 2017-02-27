Верляйн рассчитывает вернуться за руль болида на второй сессии тестов

Пилот «Заубера»рассчитывает принять участие во второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. На данный момент немецкий гонщик продолжает восстанавливаться после травмы спины, полученной в результате аварии на Гонке чемпионов, и на первых тестах его заменяет резервный пилот «Феррари»Ранее появились опасения насчёт того, что Верляйн может пропустить и вторую сессию тестов, а также первую гонку сезона в Австралии. Однако последние медицинские тесты показывают, что гонщик чувствует себя лучше, сообщает Planetf1.Тем не менее Джовинацци будет оставаться в состоянии готовности подменить Верляйна на второй сессии, если это потребуется.