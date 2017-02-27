ФИА смягчила правила по использованию соцсетей на первых тестах в Барселоне

Команды и гонщики Формулы-1 получили право публиковать в своих социальных сетях контент с автодрома во время первых предсезонных тестов в Барселоне, сообщает F1i.Перед этим команды и пилоты получили строгое предупреждение от владельца коммерческих прав Формулы-1 на распространения контента.Новый владелец Формулы-1 корпорация Liberty Media разрешила командам загружать видео короткого формата в свои социальные сети.Пилот «Мерседеса»сообщил в «Твиттере», что намерен сделать небольшую трансляцию в «Инстаграме» из кокпита нового болида W08.Стоит отметить, что смягчение правил относится только к первым предсезонным тестам.