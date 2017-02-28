Масса: гонщики теперь могут позже тормозить и быстрее разгоняться

Пилот «Уильямса»поделился впечатлением после первого тестового дня в Барселоне.«Сегодня был хороший день. В первый день испытаний ты всегда надеешься, что всё в машине будет хорошо работать, что она надёжная, и при 103 кругах я бы сказал, что всё неплохо! Утром мы внесли несколько изменений в настройки, а также провели проверки, так что знали, что всё в машине работает правильно. Пришлось немного подождать, чтобы всё было сделано как надо.Ещё рано говорить, где мы находимся, ведь процесс изучения продолжается, но я получаю наслаждение от пилотажа. Сцепления намного больше, машины едут быстрее в поворотах. Мы можем тормозить намного позже и гораздо быстрее достигать высоких скоростей. В целом это был отличный первый день, позитивный для всей команды. Мы проехали более 100 кругов, и я надеюсь, что день за днём будем изучать новые вещи и готовить себя по максимуму к первой гонке в Австралии», — приводит слова Массы пресс-служба команды.