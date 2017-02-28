Хюлькенберг: первый день получился захватывающим

Пилот «Рено»прокомментировал первый тестовый день в Барселоне.«Это был захватывающий первый день в составе новой команды и за рулём совсем другой машины Формулы-1. Ощущения на трассе очень отличаются, обнаруживаешь много новых аспектов, так что мы в начале процесса обучения. Определённо чувствуешь, что машина быстрее, чем те, что строились по предыдущим правилам, и ими весело управлять. Ты точно осознаёшь в поворотах, что прижимная сила выше. Это не был самый беспроблемный день, но это хорошее начало в моём новом доме», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».