Хэмилтон и Масса подтвердили опасения по поводу увеличения сложности обгонов

Пилоты Формулы-1рассказали, что в новом сезоне обогнать соперника будет труднее, преследуя его вплотную.«Я находился позади пары машин, и, как мы ожидали, преследовать теперь труднее. Шины теперь изнашиваются слабее. Теперь будет меньше пит-стопов, меньше ошибок, меньше обгонов. Это мой прогноз, может, я не прав, посмотрим», — приводит словаAutosport.«Не уверен, что элемент шоу возрастёт. Думаю, теперь будет труднее обгонять», — добавил