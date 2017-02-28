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Сироткин: стараюсь учиться у Хюлькенберга

28 февраля 2017, вторник. 11:50. Авто
Третий пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о том, что старается перенять какие-то знания у новичка команды Нико Хюлькенберга.

«Моя личная философия жизни такова, что каждый день я должен учиться чему-то новому. Если в конце дня я понимаю, что ничего нового не узнал, — для меня этот день потерян. Нико пришёл из очень боеспособной команды, и у него богатый опыт, так что я стараюсь у него учиться, но старался бы и у любого другого. Однако Хюлькенберг, безусловно, стал ценным пополнением команды», — приводит слова Сироткина Italiaracing.
Источник: Italia Racing Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Сергей Сироткин
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