Комиссия Евросоюза отказалась расследовать продажу Формулы-1

Комиссия Евросоюза по конкуренции отказалась расследовать продажу Формулы-1 компании Liberty. Ранее ФИА одобрила сделку, после чего была обвинена в конфликте интересов — федерация владела 1% акций Ф-1 и продажа серии принесла ей доход. Однако комиссия не увидела поводов для расследования.
«Эта сделка не превысила пороговое значение оборота, при котором она попала бы в нашу юрисдикцию», — приводит Motorsport слова комиссара Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Теперь член Европарламента Аннелиз Доддс, которая запрашивала расследование по продаже Ф-1, требует проверить распределение доходов серии.
«Без ответа остались вопросы о несправедливом распределении призовых денег. Нынешняя система ставит в невыгодное положение маленькие команды, отдавая львиную долю денег большим независимо от их положения в чемпионате», — сказала Доддс.