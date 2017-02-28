Хэмилтон — лучший в утренней части тестов Формулы-1, Квят — шестой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в утренней части тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат у Кими Райкконена на «Феррари». Третьим идёт Эстебан Окон на «Форс Индия».Россиянин Даниил Квят на «Торо Россо» показал шестое время.1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:20.983 (66 кругов)2. Кими Райкконен («Феррари») +1.848 (46)3. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.062 (27)4. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.217 (36)5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2.229 (31)6. Даниил Квят («Торо Россо») +4.029 (43)7. Лэнс Стролл («Уильямс») +5.057 (12)8. Стоффель Вандорн («Макларен») +5.218 (29)9. Антонио Джовинацци («Заубер») +12.758 (5)Джолион Палмер («Рено») — без времени (1)