Райкконен — лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят — шестой

В Барселоне завершился второй день тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время на круге показал пилот «Феррари». Второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса», а замкнул первую тройкуиз «Ред Булл». Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время.1. Кими Райкконен («Феррари») — 1:20.9602. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.0233. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.2404. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.2445. Эстебан Окон («Форс Иния») +1.5496. Даниил Квят («Торо Россо») +1.9967. Валттери Боттас («Мерседес») +2.0268. Джолион Палмер («Рено») +3.1799. Антонио Джовинацци («Заубер») +3.65710. Стоффель Вандорн («Макларен») +4.64011. Лэнс Стролл («Уильямс») +5.080.