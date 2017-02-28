Риккардо: мы ожидали, что болид «Мерседеса» будет быстр

Пилот «Ред Булл»уверен, что у его команды есть шансы победить «Мерседес» в сезоне-2017.«Мы можем победить их («Мерседес»). У нас всех один и тот же набор правил. В последние несколько лет «Мерседес» выглядел на зимних тестах сильно и демонстрировал хорошую надёжность.Правила изменились, однако они изменились не настолько сильно, чтобы «Мерседес» откатился с первого места на пятое. Мы ожидали, что «Мерседес» будет быстрым, но мы всё ещё не знаем, насколько быстры мы или насколько быстр болид «Феррари», — цитирует Риккардо Sky Sports.