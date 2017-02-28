«Торо Россо»: сделали во вторник хороший шаг вперёд

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон рассказал о ходе второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне. Даниил Квят проехал 68 кругов и показал шестой результат.
«В целом мы сегодня сделали хороший шаг вперёд в нашем процессе обучения, а Даниил получил первую возможность поработать с STR12. Как и вчера, мы начали день со сбора данных о работе аэродинамики и проводили различные тесты. После этого перешли к базовым попыткам, сочетая то, что мы изучали в первый день, с новыми испытаниями.
В целом достигнутые результаты ободряют, мы отработали нашу тестовую программу, адаптируя план заездов, как требовалось, и преодолевая обычные проблемы при тестах новой машины. Мы собрали невероятное количество данных, с которыми теперь поработаем и на трассе, и на базе. Благодаря этому мы ожидаем сделать ещё один шаг вперёд в нашем процессе обучения завтра», — приводит слова Эггинтона пресс-релиз «Торо Россо».