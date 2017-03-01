Росберг впечатлён новыми болидами Формулы-1

Действующий чемпион мира в Формуле-1, посетивший тесты в Барселоне, поделился своими впечатлениями от новых болидов.«Я очень воодушевлён, потому что от новых болидов чувствуется такая большая положительная энергетика. Пилоты взбудоражены, болельщики взбудоражены, Они выглядят неудержимыми, и это то, как должно быть.Гонщики должны быть воинами, пилотирующими эти болиды. Машины должны вынуждать гонщиков работать на пределе физических возможностей. И вы видите, насколько тяжело приходится их шеям.«Мерседес» выглядит хорошо даже просто визуально. Ели вы посмотрите на автомобиль, то отметите, что команда проделала отличную работу. На данный момент главной угрозой для них кажется «Феррари», однако это только первые тестовые дни», — приводит слова Росберга Sky Sports.