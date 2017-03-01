Штайнер: по темпу «Феррари» очень близка к «Мерседесу»

Руководитель «Хааса»считает, что «Феррари» очень близка по скорости к «Мерседесу».«Я считаю, что темп «Феррари» довольно хорош. Не думаю, что они далеко позади «Мерседеса» в этом году. Очень обнадёживает то, что демонстрирует «Феррари», — цитирует Штайнера Motorsport.Босс американской команды считает, что «Мерседес» и «Феррари» значительно опережают остальных, однако чувствует, что в середине пелотона отрывы очень невелики. «Скажем, первые две команды далеко, но остальные немного ближе друг к другу в пелотоне. Но всё же очевидно, что мы ещё не видели реального темпа машин.Мы надеемся бороться за очки, и судя по тому, что я видел в первые два дня тестов, у нас на это есть реальные шансы», — отметил он.