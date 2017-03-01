Боттас лидирует в третий день тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — девятый

В Барселоне завершилась утренняя часть третьего дня тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса». Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл», а замкнул первую тройкуиз «Рено». Российский пилот «Торо Россо»по итогам утренней части тестового дня стал девятым.1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:19.705 (74 rheuf)2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing)+1.448 (47)3. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.691 (50)4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.904 (69)5. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.119 (54)6. Лэнс Стролл (Williams) +2.646 (55)7. Альфонсо Селис (Force India) +4.076 (39)8. Фернандо Алонсо (McLaren) +4.129 (28)9. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +4.247 (30)10. Ромен Грожан (Haas) +5.428 (27)