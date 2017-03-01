Р.Браун: было наивно думать, что смена правил помешает «Мерседесу»

Спортивный директор Формулы-1считает, что изменение технического регламента сыграло на руку «Мерседесу».«Мы подвергаем себя опасности каждый раз, когда делаем такие изменения. Скрестим пальцы за то, чтобы это сработало, но я думаю, что это хороший пример следования неверным принципам. И если целью было прекратить победы „Мерседеса“, но можно поспорить, что вышло наоборот.Такая сильная команда с такими ресурсами извлечёт из перемен выгоду. Было наивно думать, что это приведёт к дестабилизации „Мерседеса“. Если это что-то и сделает, то даст им преимущество», — цитирует Брауна Sky Sports.