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Р.Браун: было наивно думать, что смена правил помешает «Мерседесу»

1 марта 2017, среда. 19:21. Авто
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что изменение технического регламента сыграло на руку «Мерседесу».

«Мы подвергаем себя опасности каждый раз, когда делаем такие изменения. Скрестим пальцы за то, чтобы это сработало, но я думаю, что это хороший пример следования неверным принципам. И если целью было прекратить победы „Мерседеса“, но можно поспорить, что вышло наоборот.

Такая сильная команда с такими ресурсами извлечёт из перемен выгоду. Было наивно думать, что это приведёт к дестабилизации „Мерседеса“. Если это что-то и сделает, то даст им преимущество», — цитирует Брауна Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Росс Браун технический регламент Формулы-1
Новости. Авто
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