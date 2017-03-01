Квят: ощущения от машины положительные, когда она едет

Пилот «Торо Россо»подвёл итоги третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне.«Утро меня несколько разочаровало, потому что мы потеряли время на трассе из-за проблемы с трансмиссией. Обидно за себя и за команду, ведь мы должны были использовать это время, чтобы набирать пробег.Хороший момент в том, что, когда машина едет, ощущения положительные и мы с инженерами всё время находим что-то позитивное. Я с каждым кругом чувствую машину всё лучше. Нам просто надо продолжать так же трудиться, как сейчас», — цитирует Квята пресс-служба команды.