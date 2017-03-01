Сайнс: раздражает, когда приходится заканчивать сессию раньше, но это случается

Пилот «Торо Россо»прокомментировал итоги первого дня тестов в Барселоне.«Как же раздражает, когда приходится заканчивать сессию раньше. Мы отработали вместе только половину дня, так что старались выполнить работу по максимуму, набрать хороший ритм и проехать как можно больше. К несчастью, у нас приключилась поломка трансмиссии в середине дня, из-за чего нам пришлось прекратить работу и больше не выезжать на трассу. Это обидно, но такое иногда случается во время тестов. Нужно оставаться в хорошем расположении духа и постараться поднажать завтра и на тестах на следующей неделе», — отметил Сайнс для пресс-релиза своей команды.