Эггинтон: «Торо Россо» надо нагонять свой план

Инженер «Торо Россо»дал комментарий по итогам третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне.«Разочарованы тем, что не смогли выполнить свою программу. Утром Даниил оценивал изменения, сделанные за ночь, а следовательно, мы тестировали шины и настройки. Это принесло полезные данные, но из-за проблемы с трансмиссией нам пришлось остановиться, и план мы не выполнили.Карлос сел за руль после обеда и взял на себя некоторые нерешённые вопросы, а также работал над тестированием системы. Всё шло хорошо, и мы готовились перейти на „софт“, когда с трансмиссией случилась ещё более серьёзная проблема, из-за чего нам пришлось раньше времени закончить день.Сегодняшние проблемы вкупе с теми, что были вчера и позавчера, оставили нам обильное поле для работы. Надо нагонять, чтобы достичь своих целей до Гран-при Австралии. Однако мы готовы к вызову и уверены в потенциале STR12. Надо сохранять концентрацию, и мы его раскроем», — цитирует Эггинтона пресс-служба команды.