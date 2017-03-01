Хэмилтон: Боттас гладко вписывается в «Мерседес»

Пилот «Мерседеса»похвалил своего нового напарниказа работу на тестах в Барселоне.«Это тесты, и на первой неделе никто не гонится за результатами. Когда вы привозите новую машину, у вас нет всех деталей, чтобы делать необходимые перемены и всё необходимое. На следующей неделе наши возможности будут шире, но пока мы сосредоточены на пробеге.Валттери пока отлично работает. У него крепкая обратная связь, он хорошо взаимодействует с командой и, кажется, гладко вписывается», — приводит слова Хэмилтона F1i.