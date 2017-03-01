Боттас: это был простой день, «Мерседес» выполнил всю программу

Пилот «Мерседеса»прокомментировал третий день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.«Думаю, это была очередная хорошая сессия. Мы проехали много миль и выполнили всю программу — провели длинные и короткие отрезки, собрали информацию о разных типах шин.Утром по холоду мы начали с работы над аэродинамикой, потом стали тестировать разные настройки. Это был довольно простой день, и пока всё отлично работают. Машина работает хорошо, и ощущения от неё всё лучше.Сегодня без ветра было проще, и я лучше испытал новую машину. Остался один день и дождевые заезды в четверг, с нетерпением жду новых кругов», — приводит слова Боттаса пресс-релиз команды.