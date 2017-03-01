Палмер: кажется, «Рено» прогрессирует каждый раз, как выезжает на трассу

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Рено Спорт», прокомментировал результаты третьего дня тестов, которые проходят в Барселоне.«Мы не очень здорово стартовали на холодных шинах, но помимо этого мы добились прогресса касательно настроек. Я доволен тем, чего мы добились, потому что кажется, что мы прогрессируем каждый раз, как выезжаем на трассу. Кажется, что инженеры и пилоты легко понимают новую машину, так что развивать её гораздо проще. Утром я проехал 51 круг, что является удовлетворительным результатом», — отметил Палмер для пресс-релиза своей команды.