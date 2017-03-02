Хэмилтон: сочувствую Лэнсу Строллу

Пилот «Мерседеса»выразил сочувствие новичку «Уильямса», два дня попадающему в аварии на тестах.«Я сочувствую ему потому, что сейчас самый тяжёлый год для прихода в Формулу-1. Я знаю, что он ездил по миру и проводил тесты за «Уильямс» и получил больше времени на подготовку, чем было бы у любого другого. Но машина совсем не легка для управления, она намного быстрее предыдущих в поворотах. Точность стала ещё важнее. Прошлогодняя машина проще этой.Нельзя без опыта прыгнуть в машину и избежать разворотов, их следовало ожидать. Хорошо, что он проходит через это сейчас, а не в первой гонке», — цитирует Хэмилтона Autosport.