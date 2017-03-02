Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 с участием Квята

2 марта в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует заключительный день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. В четвёртый день тестов на трассе будет работать пилот «Торо Россо» Даниил Квят, россиянин будет проводить испытания в первой половине дня, а во второй его сменит Карлос Сайнс-младший. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1),Валттери Боттас (Mercedes AMG F1),Стоффель Вандорн (McLaren),Кими Райкконен (Scuderia Ferrari),Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso),Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso),Макс Ферстаппен (Red Bull Racing),Лэнс Стролл (Williams),Серхио Перес (Force India),Эстебан Окон (Force India),Антонио Джовинацци (Sauber),Ромен Грожан (Haas),Джолион Палмер (Renault Sport F1),Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1).