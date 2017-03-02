Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 с участием Квята

2 марта в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует заключительный день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. В четвёртый день тестов на трассе будет работать пилот «Торо Россо» Даниил Квят, россиянин будет проводить испытания в первой половине дня, а во второй его сменит Карлос Сайнс-младший. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Ф-1 в Барселоне
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1),
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1),
Стоффель Вандорн (McLaren),
Кими Райкконен (Scuderia Ferrari),
Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso),
Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso),
Макс Ферстаппен (Red Bull Racing),
Лэнс Стролл (Williams),
Серхио Перес (Force India),
Эстебан Окон (Force India),
Антонио Джовинацци (Sauber),
Ромен Грожан (Haas),
Джолион Палмер (Renault Sport F1),
Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1).