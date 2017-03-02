Ньюи заинтересовали сайдподы «Феррари»

Технический директор «Ред Булл»рассказал о заинтересовавших его решениях, которые использовали другие команды при разработке своих болидов на 2017 год.«Очевидно, что существует несколько различных интерпретаций правил, на что можно было рассчитывать с появлением нового регламента. В частности, болид «Мерседеса» выглядит сложной машиной с большим количеством деталей, с помощью которых они будут пытаться манипулировать потоком воздуха вокруг автомобиля. У «Феррари» есть сложный на вид сайдпод, работу которого я ещё не до конца разобрал по тем фотографиям, которые видел.«Мерседес» и «Торо Россо» пошли на более высокое расположение верхнего поперечного рычага подвески, как у болида Lotus 49… Я предполагаю, что это решение призвано очистить зону для воздуховодов охлаждения тормозов. Вот, пожалуй, главные области, в которых я заметил отличия», — приводит слова Ньюи ESPN.