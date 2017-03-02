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Райкконен лидирует по ходу четвёртого дня тестов в Барселоне

2 марта 2017, четверг. 15:10. Авто
В Барселоне прошла утренняя часть четвёртого дня первой сессии предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен. Второй результат продемонстрировал гонщик «Хааса» Ромен Грожан, а замкнул первую тройку пилот «Макларена» Стоффель Вандорн.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вынужден был пропустить утреннюю часть тестов из-за проблем с электрикой, вместо него под конец первой половины дня на трассу выехал Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят смог проехать всего один установочный круг, по ходу дня появилась информация, что на его болиде меняли двигатель.

Формула-1. Барселона. 2 марта. Тесты. День четвёртый
1. Кими Райкконен («Феррари») — 1:22.305 (45 кругов)
2. Ромен Грожан («Хаас») +0.434 (48)
3. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.613 (34)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.615 (43)
5. Серхио Перес («Форс Индия») +2.588 (25)
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.588 (51)
7. Антонио Джовинацци («Заубер») +2.669 (37)
8. Валттери Боттас («Мерседес») +2.732 (8)
9. Даниил Квят («Торо Россо») +14.207 (1).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 тесты Формулы-1
Новости. Авто
2 марта 2017, четверг
15:10 Райкконен лидирует по ходу четвёртого дня тестов в Барселоне
14:28 Утром в четвёртый день тестов на машине Квята был заменён мотор
14:07 Ньюи заинтересовали сайдподы «Феррари»
13:24 Булье: темп «Феррари» на тестах в Барселоне стал сюрпризом
13:02 «Макларен» отверг предположения о намерении расстаться с «Хондой»
12:37 Хэмилтон поддерживает идею Росса Брауна о пересмотре формата Гран-при
11:17 «Уильямс» пропустит заключительный день первой сессии тестов Ф-1
11:16 С сезона-2017 Ферстаппена в трансляциях Ф-1 будут обозначать аббревиатурой VER
10:38 Ди Монтедземоло: Райкконен — это не будущее «Феррари»
09:56 Сергей Карякин получил звание мастера спорта
09:32 Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 с участием Квята
00:47 Стролл: в эпизоде с аварией я стал жертвой ситуации
00:30 Селис: мне понравился первый опыт работы с новыми правилами
00:30 Хэмилтон: сочувствую Лэнсу Строллу
1 марта 2017, среда
23:33 Палмер: кажется, «Рено» прогрессирует каждый раз, как выезжает на трассу
23:32 Боттас: это был простой день, «Мерседес» выполнил всю программу
23:11 «Уильямс»: можем пропустить тесты 2 марта, но не виним Стролла
23:08 Хюлькенберг: тесты на мокрой трассе — это будет интересно
22:52 «Хонда»: сочувствуем пилотам «Макларена»
22:37 Хэмилтон: Боттас гладко вписывается в «Мерседес»
22:15 Риккардо: «Ред Булл» пока ещё не работал на тестах на скорости
22:11 Феттель: новый регламент как аспирин — лечит почти всё
21:22 Эггинтон: «Торо Россо» надо нагонять свой план
21:17 Сайнс: раздражает, когда приходится заканчивать сессию раньше, но это случается
21:07 Квят: ощущения от машины положительные, когда она едет
21:02 Грожан: «Хаас» всё ещё не на 100% доволен тормозами
20:47 Алонсо: в 2017 году пилоты стали менее важны
20:37 Квят: если станет сложнее обгонять, DRS всё-таки будет нужна
20:08 Боттас — лучший в третий день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — 13-й
19:21 Р.Браун: было наивно думать, что смена правил помешает «Мерседесу»
18:31 Квят: заметили странное поведение одной детали в двигателе
18:20 Член Европарламента Доддс настаивает на расследовании продажи Формулы-1
17:50 Алёшин: обновили ряд настроек и уверены, что они отлично сработают
17:32 Росберг: ни разу не пожалел о завершении карьеры
17:13 «Манор» официально снялся с чемпионата Формулы-1
16:23 ФИА попросила «Рено» внести изменения в конструкцию заднего антикрыла
15:11 Боттас лидирует в третий день тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — девятый
14:40 Организаторы Гран-при Канады продлили контракт с Ф-1 до 2029 года
14:27 Боттас: не воспринимаю Хэмилтона как потенциального «убийцу» моей карьеры
13:44 Штайнер: по темпу «Феррари» очень близка к «Мерседесу»
13:26 Вольф: «Мерседес» никогда не добавлял в топливо масло
12:48 Маркьонне: «Феррари» SF70H получился даже более мощным, чем мы ожидали
12:31 ФИА начала проверки подвесок, одной команде предложено изменить конструкцию
11:50 Росберг впечатлён новыми болидами Формулы-1
10:47 Ферстаппен: в 2017 году обгонять будет не сложнее, чем в прошлом
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