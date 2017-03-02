Райкконен лидирует по ходу четвёртого дня тестов в Барселоне

В Барселоне прошла утренняя часть четвёртого дня первой сессии предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен. Второй результат продемонстрировал гонщик «Хааса» Ромен Грожан, а замкнул первую тройку пилот «Макларена» Стоффель Вандорн.Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вынужден был пропустить утреннюю часть тестов из-за проблем с электрикой, вместо него под конец первой половины дня на трассу выехал Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят смог проехать всего один установочный круг, по ходу дня появилась информация, что на его болиде меняли двигатель.1. Кими Райкконен («Феррари») — 1:22.305 (45 кругов)2. Ромен Грожан («Хаас») +0.434 (48)3. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.613 (34)4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.615 (43)5. Серхио Перес («Форс Индия») +2.588 (25)6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.588 (51)7. Антонио Джовинацци («Заубер») +2.669 (37)8. Валттери Боттас («Мерседес») +2.732 (8)9. Даниил Квят («Торо Россо») +14.207 (1).