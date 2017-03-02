Ки: мотор «Рено» явно стал лучше

Технический директор «Торо Россо»остался доволен улучшением мотора «Рено».«Их скорость сильно изменилась с тех пор, как мы в прошлый раз работали вместе. У нас положительные впечатления. Нельзя сказать, какое место мотор занимает в сравнении с конкурентами, но он явно стал лучше. И это настоящие улучшения, не просто показатели на стенде. Так что с точки зрения скорости мы довольны тем, что видели.Изменения произошли в их работе. Связь, работа на трассе, скорость реакции — всё позитивно для нас», — приводит слова Ки F1 Fanatic.