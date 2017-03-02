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Райкконен — лучший в 4-й день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — без времени

2 марта 2017, четверг. 20:03. Авто
Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в заключительный день первой части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Вторым стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Третье время у пилота «Рено» Джолиона Палмера.

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший не показали времени из-за проблем с силовой установкой. Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» не смог выехать на трассу из-за проблем с электрикой. «Уильямс» не успел починить машину после вчерашней аварии Лэнса Стролла и пропустил сессию.

Формула-1. Тесты. Барселона. 2 марта

1. Кими Райкконен («Феррари») — 1:20.872 (88 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.897 (83)
3. Джолион Палмер («Рено») +0.906 (39)
4. Ромен Грожан («Хаас») +1.437 (115)
5. Антонио Джовинацци («Заубер») +1.529 (84)
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1.662 (77)
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.704 (64)
8. Валттери Боттас («Мерседес») +2.571 (68)
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +4.102 (51)
Даниил Квят («Торо Россо») — без времени (1 круг)
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — без времени
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — без времени
Фелипе Масса («Уильямс») — без времени.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 тесты Формулы-1
Новости. Авто
2 марта 2017, четверг
20:03 Райкконен — лучший в 4-й день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — без времени
19:41 Тост: в 2018 году «Торо Россо» будет брать больше деталей у «Ред Булл»
19:14 Грожан: дождевые шины «Пирелли» стали значительно лучше
18:41 «Пирелли» представит новые дождевые шины на Гран-при Китая
17:58 Феттель: машина «Феррари» хороша, больших проблем нет
17:12 Ки: мотор «Рено» явно стал лучше
16:24 Марко: к середине сезона «Ред Булл» будет бороться с «Мерседесом»
15:50 Заводская команда «Пежо» вновь выступит на «Шёлковом пути»
15:10 Райкконен лидирует по ходу четвёртого дня тестов в Барселоне
14:28 Утром в четвёртый день тестов на машине Квята был заменён мотор
14:07 Ньюи заинтересовали сайдподы «Феррари»
13:24 Булье: темп «Феррари» на тестах в Барселоне стал сюрпризом
13:02 «Макларен» отверг предположения о намерении расстаться с «Хондой»
12:37 Хэмилтон поддерживает идею Росса Брауна о пересмотре формата Гран-при
11:17 «Уильямс» пропустит заключительный день первой сессии тестов Ф-1
11:16 С сезона-2017 Ферстаппена в трансляциях Ф-1 будут обозначать аббревиатурой VER
10:38 Ди Монтедземоло: Райкконен — это не будущее «Феррари»
09:56 Сергей Карякин получил звание мастера спорта
09:32 Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 с участием Квята
00:47 Стролл: в эпизоде с аварией я стал жертвой ситуации
00:30 Селис: мне понравился первый опыт работы с новыми правилами
00:30 Хэмилтон: сочувствую Лэнсу Строллу
1 марта 2017, среда
23:33 Палмер: кажется, «Рено» прогрессирует каждый раз, как выезжает на трассу
23:32 Боттас: это был простой день, «Мерседес» выполнил всю программу
23:11 «Уильямс»: можем пропустить тесты 2 марта, но не виним Стролла
23:08 Хюлькенберг: тесты на мокрой трассе — это будет интересно
22:52 «Хонда»: сочувствуем пилотам «Макларена»
22:37 Хэмилтон: Боттас гладко вписывается в «Мерседес»
22:15 Риккардо: «Ред Булл» пока ещё не работал на тестах на скорости
22:11 Феттель: новый регламент как аспирин — лечит почти всё
21:22 Эггинтон: «Торо Россо» надо нагонять свой план
21:17 Сайнс: раздражает, когда приходится заканчивать сессию раньше, но это случается
21:07 Квят: ощущения от машины положительные, когда она едет
21:02 Грожан: «Хаас» всё ещё не на 100% доволен тормозами
20:47 Алонсо: в 2017 году пилоты стали менее важны
20:37 Квят: если станет сложнее обгонять, DRS всё-таки будет нужна
20:08 Боттас — лучший в третий день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — 13-й
19:21 Р.Браун: было наивно думать, что смена правил помешает «Мерседесу»
18:31 Квят: заметили странное поведение одной детали в двигателе
18:20 Член Европарламента Доддс настаивает на расследовании продажи Формулы-1
17:50 Алёшин: обновили ряд настроек и уверены, что они отлично сработают
17:32 Росберг: ни разу не пожалел о завершении карьеры
17:13 «Манор» официально снялся с чемпионата Формулы-1
16:23 ФИА попросила «Рено» внести изменения в конструкцию заднего антикрыла
15:11 Боттас лидирует в третий день тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — девятый
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