Райкконен — лучший в 4-й день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — без времени

Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в заключительный день первой части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Вторым стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Третье время у пилота «Рено» Джолиона Палмера.Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший не показали времени из-за проблем с силовой установкой. Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» не смог выехать на трассу из-за проблем с электрикой. «Уильямс» не успел починить машину после вчерашней аварии Лэнса Стролла и пропустил сессию.1. Кими Райкконен («Феррари») — 1:20.872 (88 кругов)2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.897 (83)3. Джолион Палмер («Рено») +0.906 (39)4. Ромен Грожан («Хаас») +1.437 (115)5. Антонио Джовинацци («Заубер») +1.529 (84)6. Серхио Перес («Форс Индия») +1.662 (77)7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.704 (64)8. Валттери Боттас («Мерседес») +2.571 (68)9. Нико Хюлькенберг («Рено») +4.102 (51)Даниил Квят («Торо Россо») — без времени (1 круг)Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — без времениЛьюис Хэмилтон («Мерседес») — без времениФелипе Масса («Уильямс») — без времени.