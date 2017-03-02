Тост: на следующей неделе всё будет под контролем

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал завершение тестовых заездов на трассе в Барселоне.
«Мы были очень рады начать новый сезон. Планировали пройти гораздо больше кругов, чем нам удалось на самом деле. К сожалению, некоторые проблемы с надёжностью помешали нам это сделать. Из-за этого мы не получили всей нужной информации.
И Даниил, и Карлос достаточно быстро адаптировались к новому шасси, и их впечатления о новом болиде положительные. В общем, это было немного неровное начало, но мы уверены, что на следующей неделе всё будет под контролем и мы сможем хорошо подготовиться к старту сезона в Австралии», — цитирует Тоста официальный сайт «Торо Россо».