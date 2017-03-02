Райкконен: «Феррари» в хорошей форме

Кими Райкконен сообщил, что его команда находится в хорошей форме. Об этом пилот «Феррари» рассказал после окончания тестов в Барселоне.«Мы в хорошей форме. Атмосфера в команде всегда была хорошая. Начинать год всегда интересно, и пока что всё идет очень хорошо. Не знаю, как мы завершим предстоящий сезон, но пока всё идёт очень гладко.Очевидно, что машина поменялась, теперь появились новые правила. Тяжелее ли с ними стало или наоборот легче? Ездить быстрее всегда тяжелее, но мне это нравится», — цитирует Райкконена f1fanatic.co.uk.Добавим, что финский пилот сегодня стал первым на тестах в Барселоне.