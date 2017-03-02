Ферстаппен: для «Ред Булл» всё прошло очень хорошо, догоняем «Мерседес»

Пилот «Ред Булл»оценил итоги первой части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Сегодня он показал второе время, уступив Кими Райкконену из «Феррари».«Для нас всё прошло очень хорошо. Мы накатали определённый километраж, и у меня была возможность привыкнуть к машине. Команда проделала хорошую работу. Эта машина ведёт себя совсем иначе, и добавьте к этому очень широкие шины — пилоту необходимо вести себя по-другому. Однако болид хорошо выглядел на мокрой трассе.Повторюсь, мы очень довольны. Сейчас в первую очередь важно не показанное время, а комфорт и надёжность. Общее впечатление от автомобиля хорошее. Конечно, рано говорить о нашем положении, поскольку для этого нужно знать программы конкурентов, но, абстрагируясь от остальных команд, мы можем быть довольны. Наверняка „Мерседес“ будет иметь преимущество по мощности на старте сезона, но думаю, что мы однозначно приближаемся», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.