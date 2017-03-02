Ки рассчитывает улучшить показатели «Торо Россо» на следующей неделе

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки прокомментировал завершившиеся тестовые заезды в Барселоне.
«К сожалению, Даниил Квят проехал всего один круг, после чего проблемы с двигателем вынудили нас остановиться, это оставило нас вне заездов до конца дня. Прошедшую неделю можно назвать как и обнадёживающей, так и разочаровывающей, поскольку мы потеряли время.
Как бы то ни было, планируем, что следующая неделя станет лучше и мы сумеем наверстать упущенное», — цитирует Ки официальный сайт «Торо Россо».