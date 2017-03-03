В «Ред Булл» заявили, что их передняя подвеска легальна

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко опроверг предположения, что Международная автомобильная федерация ФИА считает нелегальной конструкцию подвески «быков». В последнее время команды активно обсуждают спорные варианты подвески, позволяющие поддерживать оптимальный дорожный просвет, и федерация недавно выпустила разъяснение насчёт того, какие решения она считает нелегальными.
«Нет, нас это не затронуло. Мы всегда были в контакте с ФИА — они знали, что мы имеем. Такие системы сильно отличаются друг от друга, но мы всегда были в легальной области», — заявил Марко в интервью Motorsport-Magazin.