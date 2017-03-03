Вандорн: чувствовал себя комфортно за рулём даже на мокрой трассе

Пилот команды «Макларен»дал оценку прошедшим в Барселоне тестам.«Я очень рад, что и мне и Фернандо Алонсо удалось провести за рулём болида полный день и не испытать никаких серьёзных проблем. У нас получилось выполнить намеченную нами ранее программу. Мы достаточно поработали с настройками и я много узнал о особенностях машины.Тесты дождевой резины также прошли хорошо. Чувствовал себя комфортно даже на мокрой трассе. Заезд на таком треке помог получить много необходимой информации.Неделя началась сложно, но я хочу поблагодарить всю команду, которая очень тяжело работала на протяжении четырёх дней. Я горжусь ими. Надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе и показать хороший результат на следующей неделе», — приводит слова Вандорна Nextgen-auto.