Магнуссен не обращает внимания на нападки со стороны СМИ

Пилот «Хааса»игнорирует негативные высказывания в свой адрес со стороны СМИ, отмечающих, что американская команда будет для датчанина последним шансом в Формуле-1.«У меня нет никакого комментария на этот счёт. Я чувствую, что заслуживаю места в Формуле-1, и я, конечно, рад быть здесь с «Хаасом». Приятно найти команду, которая действительно желает меня видеть. Они думают, что я хорошо им подхожу и могу дать команде что-то позитивное. С «Хаасом» связан лучший опыт c учётом тех трёх сезонов, что я провёл в Ф-1», — приводит слова Магнуссена BT.