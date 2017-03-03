Де ла Роса: болид «Макларена» кажется неустойчивым в поворотах

Бывший пилот Формулы-1 испанецподелился своим мнением о новом болиде команды «Макларен», за которую выступает его соотечественник. Первые тесты в Барселоне не вызывают оптимизма у де ла Росы.«Этот автомобиль выглядел очень неустойчивым в первом и пятом поворотах. Я видел, что Алонсо приходится стараться изо всех сил. Но машина, кажется, не в порядке. Я не видел, чтобы какой-либо другой пилот так боролся с болидом.Машина «Феррари» выглядит очень хорошо, она динамично проходит повороты. Конечно, не известно с каким уровнем топлива они работали, но их болид кажется быстрым», — цитирует де ла Росу El Confidencial.Также испанец признался, что его впечатлила скорость болида «Мередеса» в связке поворотов 1-2, исходя из которой он сделал вывод, что машина немецкой команды генерирует наивысший уровень прижимной силы.